LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dester consolida la seconda posizione nel decathlon, Tamberi bene a 2.17! Alle 22.15 Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE MARCELL Jacobs: CORSIA E AVVERSARI

RIEPILOGO GARE DEL MATTINO

19.14 ERRORE PER Tamberi A 2.21! Brutto salto, è sembrato piuttosto scarico.

19.12 Bel salto di Marco Fassinotti a 2.21: molto pulito tecnicamente.

19.10 Fuori anche Bakosi e Adamek, l'asticella sale a 2.21 nel gruppo B.

19.09 Errore per Christian Falocchi che termina così la sua esperienza europea.

19.08 Gran salto di Przybylko! Il tedesco si salva all'ultimo tentativo a 2.17.

19.07 Il portoghese Baldé non passa i 2.17 e viene eliminato.

19.05 Altro errore per Christian Falocchi a 2.17: in difficoltà l'azzurro a questa misura.

19.02 In difficoltà il turco Senses a 2.17, così come Przybylko e Baldé.

19.00 Questa la classifica generale provvisoria dopo il primo gruppo del giavellotto del ...

