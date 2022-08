In spiaggia con il cane, fai attenzione a questo dettaglio: rischi una multa salatissima (Di martedì 16 agosto 2022) Attenti ad andare in spiaggia con il cane: in Italia ci sono delle regole ferree che se non seguite possono portare a multe salatissime cane in spiaggia (Pixabay)Andare in spiaggia con il proprio cane si può? È una domanda ridondante per il quotidiano di coloro che hanno a casa un amico a quattro zampe. La verità è che sì, si può andare al mare con il proprio amico, ma non ovunque! In Italia vigono regole ferree (tra l’altro hanno subito modifiche proprio in questi anni) e non rispettarle significherebbe andare a incappare in multe salatissime. In generale, quando si tratta di struttura privata, ovvero di lidi, la scelta sta ai proprietari, quindi in questo caso si può fare ben poco: bisogna rispettare le loro volontà. Se parliamo di lidi privati l’unico comportamento ... Leggi su direttanews (Di martedì 16 agosto 2022) Attenti ad andare incon il: in Italia ci sono delle regole ferree che se non seguite possono portare a multe salatissimein(Pixabay)Andare incon il propriosi può? È una domanda ridondante per il quotidiano di coloro che hanno a casa un amico a quattro zampe. La verità è che sì, si può andare al mare con il proprio amico, ma non ovunque! In Italia vigono regole ferree (tra l’altro hanno subito modifiche proprio in questi anni) e non rispettarle significherebbe andare a incappare in multe salatissime. In generale, quando si tratta di struttura privata, ovvero di lidi, la scelta sta ai proprietari, quindi incaso si può fare ben poco: bisogna rispettare le loro volontà. Se parliamo di lidi privati l’unico comportamento ...

lorepregliasco : La foga della campagna elettorale può rendere poco lucidi. Lavoriamo con quasi tutti i principali partiti, oltre c… - TiziaDice : RT @ilpiureal: wow hai dormito al mare no vabbe ahaha sei troppo forte ahaha oddio non ci credo hai messo 4 storie con l’alba sulla spiaggi… - NudLuca : RT @ilpiureal: wow hai dormito al mare no vabbe ahaha sei troppo forte ahaha oddio non ci credo hai messo 4 storie con l’alba sulla spiaggi… - MarioCaiazzo9 : RT @LaDonnaLella: dopo le fresche birre in spiaggia, serata e nottata magica ad Ibiza con Paula (in foto) non vi dirò altro... https://t.co… - DomaniGiornale : ???? Porta Domani in vacanza con te! Leggi #Dopodomani #Estate: uno speciale di 48 pagine con giochi da spiaggia, e… -