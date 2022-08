I tifosi del Liverpool si arrabbiano con Andersen dopo l’espulsione di Nunez: i messaggi social (Di martedì 16 agosto 2022) Il match tra Liverpool e Crystal Palace è terminato 1-1, ma a fare notizia è stato il cartellino rosso per Darwin Nunez, colpevole di aver tirato una testata a Joachim Andersen. I tifosi del Liverpool, in maniera stupida ed irrispettosa, hanno poi minacciato in privato sui social l’ex Sampdoria, in maniera molto pesante. Lo stesso Andersen ha infatti poi voluto mostrare quelli che sono i messaggi arrivatigli su Instagram, scrivendo: “Ho ricevuto circa una cosa come 3-400 messaggi del genere ieri sera. Capisco che siate tifosi di una squadra, ma abbiate un po’ di rispetto e smettetela di fare i prepotenti online. Spero che Instagram e la Premier League facciano qualcosa al riguardo”. Cosa dicevano i ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Il match trae Crystal Palace è terminato 1-1, ma a fare notizia è stato il cartellino rosso per Darwin, colpevole di aver tirato una testata a Joachim. Idel, in maniera stupida ed irrispettosa, hanno poi minacciato in privato suil’ex Sampdoria, in maniera molto pesante. Lo stessoha infatti poi voluto mostrare quelli che sono iarrivatigli su Instagram, scrivendo: “Ho ricevuto circa una cosa come 3-400del genere ieri sera. Capisco che siatedi una squadra, ma abbiate un po’ di rispetto e smettetela di fare i prepotenti online. Spero che Instagram e la Premier League facciano qualcosa al riguardo”. Cosa dicevano i ...

