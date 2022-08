“Ho perso 2 figli”. L’ex gieffina tra lacrime e dolore, la confessione a distanza di anni (Di martedì 16 agosto 2022) Una confessione a cuore aperto quella di Maria Monsè, attrice siciliana amata dal pubblico che nella sua vita ha vissuto per due volte il dramma dell’aborto. Dopo aver avuto la prima figlia, Perla Maria, avuta dal marito Salvatore Paravia 16 anni fa, aveva cercato un’altra gravidanza. Tutto sembrava scorresse bene. “Un giorno, però, ho iniziato a sentire dolori alla pancia, così sono corsa a fare un’ecografia – ha raccontato -. Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c’erano più i battiti e io rimasi scioccata. La mia favola era improvvisamente crollata”. “Tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio. Presi dei calmanti. L’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni”. Un’esperienza che scosse molto la Monsé, che durante l’operazione fu messa nella stanza accanto alla quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Unaa cuore aperto quella di Maria Monsè, attrice siciliana amata dal pubblico che nella sua vita ha vissuto per due volte il dramma dell’aborto. Dopo aver avuto la primaa, Perla Maria, avuta dal marito Salvatore Paravia 16fa, aveva cercato un’altra gravidanza. Tutto sembrava scorresse bene. “Un giorno, però, ho iniziato a sentire dolori alla pancia, così sono corsa a fare un’ecografia – ha raccontato -. Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c’erano più i battiti e io rimasi scioccata. La mia favola era improvvisamente crollata”. “Tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio. Presi dei calmanti. L’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni”. Un’esperienza che scosse molto la Monsé, che durante l’operazione fu messa nella stanza accanto alla quale ...

