Europei, due azzurre sul podio tuffi (1 mt): Bertocchi oro, Pellacani bronzo

Due azzurre sul podio dei tuffi agli Europei di Roma. Elena Bertocchi è medaglia d'oro dal trampolino un metro, con Chiara Pellacani bronzo. La milanese, che si conferma campionessa d'Europa dopo il successo a Budapest 2020, ha raggiunto un punteggio di 264.25, mentre la 19enne romana si piazza sul terzo gradino del podio con 259.95. Argento alla svedese Emma Gullstrand, con 259.65 punti.

Medaglia di bronzo, invece, per Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu nei tuffi sincro misti dalla piattaforma agli Europei di Roma. Per la coppia azzurra 290.28 punti, dietro al duo della Gran Bretagna, Kyle Kothari e Lois Toulson (300.78) e a quello dell'Ucraina, Sofiia Lyskun e Oleksii Sereda (298.59).

