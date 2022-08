Elezioni: Fiano, 'Pd mi candida in collegio difficile, accetto sfida e mi batterò con forza' (Di martedì 16 agosto 2022) Milano, 16 ago.(Adnkronos) - "Il mio partito mi ha chiesto di candidarmi in un collegio del Senato che si posiziona tra i Municipi 8 e 9 di Milano e l'area nord e nord ovest della Città Metropolitana. Anche se è un collegio difficile, se non peggio, nel senso che i sondaggi lo danno vincente per il centrodestra, io ho accettato questa sfida". Lo scrive su Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, aggiungendo: "Così io intendo la mia militanza politica. Avere ideali ed obiettivi alti, avere la passione di combattere per questi sempre, comunque". "Mi batterò con tutta la mia forza, per ribaltare quei sondaggi e quelle proiezioni -scrive ancora Fiano-. Ringrazio sin d'ora, i militanti e i tanti amministratori dei Comuni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Milano, 16 ago.(Adnkronos) - "Il mio partito mi ha chiesto dirmi in undel Senato che si posiziona tra i Municipi 8 e 9 di Milano e l'area nord e nord ovest della Città Metropolitana. Anche se è un, se non peggio, nel senso che i sondaggi lo danno vincente per il centrodestra, io ho accettato questa". Lo scrive su Facebook il deputato dem Emanuele, aggiungendo: "Così io intendo la mia militanza politica. Avere ideali ed obiettivi alti, avere la passione di combattere per questi sempre, comunque". "Micon tutta la mia, per ribaltare quei sondaggi e quelle proiezioni -scrive ancora-. Ringrazio sin d'ora, i militanti e i tanti amministratori dei Comuni del ...

