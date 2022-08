Aspettando Soppy, prove di rientro in gruppo per Zappacosta e Demiral (Di martedì 16 agosto 2022) Atalanta. Il francese ex Udinese in arrivo a Bergamo per le visite. Buone notizie per l’esterno e il difensore, che hanno ripreso a lavorare con il resto della squadra anche se solo parzialmente. Ancora a parte Ederson. Nessun problema per Toloi, uscito malconcio dalla gara con la Samp. E domenica al Gewiss Stadium c’è il Milan campione d’Italia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 agosto 2022) Atalanta. Il francese ex Udinese in arrivo a Bergamo per le visite. Buone notizie per l’esterno e il difensore, che hanno ripreso a lavorare con il resto della squadra anche se solo parzialmente. Ancora a parte Ederson. Nessun problema per Toloi, uscito malconcio dalla gara con la Samp. E domenica al Gewiss Stadium c’è il Milan campione d’Italia.

