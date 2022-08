Antonella Mosetti: solo una cosa non ha mostrato | Ed è quella più ammirata sul web (Di martedì 16 agosto 2022) Antonella Mosetti è una showgirl che ha saputo rinnovarsi nel tempo. I suoi fan più accaniti la ammirano anche per questo, oltre che per la sua indiscutibile avvenenza. Antonella Mosetti (Instagram)Da decenni sulla cresta dell’onda, Antonella Mosetti ha fatto sognare milioni di Italiani. Certo, nel corso degli anni è cambiata, ma i suoi cambiamenti non hanno scoraggiato i suoi ammiratori. Tutt’altro. Non è la Rai Antonella ha preso parte ad uno dei programmi di culto della storia della televisione italiana, una trasmissione che ha rivelato e regalato il successo a tante showgirl e che continua ad avere un seguito anche oggi. Si tratta del mitico Non è la Rai. Il programma ideato da Gianni Boncompagni è andato in onda per quattro stagioni, dal 1991 al 1995, un tempo ... Leggi su newstv (Di martedì 16 agosto 2022)è una showgirl che ha saputo rinnovarsi nel tempo. I suoi fan più accaniti la ammirano anche per questo, oltre che per la sua indiscutibile avvenenza.(Instagram)Da decenni sulla cresta dell’onda,ha fatto sognare milioni di Italiani. Certo, nel corso degli anni è cambiata, ma i suoi cambiamenti non hanno scoraggiato i suoi ammiratori. Tutt’altro. Non è la Raiha preso parte ad uno dei programmi di culto della storia della televisione italiana, una trasmissione che ha rivelato e regalato il successo a tante showgirl e che continua ad avere un seguito anche oggi. Si tratta del mitico Non è la Rai. Il programma ideato da Gianni Boncompagni è andato in onda per quattro stagioni, dal 1991 al 1995, un tempo ...

