A LiberEvento ospite d’eccezione Romano Prodi con tre uniche tappe in Sardegna

(Di martedì 16 agosto 2022)– foto da sito ufficiale.itCALASETTA – Si preannuncia un’altra settimana ricca di appuntamenti culturali per la rassegna letteraria. Lo strepitoso scenario del Chiostro di San Francesco è pronto per accogliere stasera, 16 agosto, alle 21.30per quest’undicesima edizione del Festival, in dialogo con il giornalista Vito Biolchini. Ex presidente della Commissione Europea, due volte presidente del consiglio, politico, economista e dirigente d’azienda italiano,, presenterà il suo ultimo libro “L’Europa” (Rizzoli Illustrati 2022) nelletresarde ad Iglesias, Calasetta (Torre Sabauda ore 22, modera Carlo ...

Superato il Ferragosto, nuovi appuntamenti culturali per il festival. Il Chiostro di San Francesco è pronto per accogliere il 16 agosto, alle 21.30, Romano Prodi,d'eccezione per l'11ª edizione, in dialogo con il giornalista Vito Biolchini. Ex ...Chiuderà la settimana degli eventi Gad Lerner,di Villa Sulcis ,a Carbonia, dove dalle ore ...