Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 07 | 10

(Di lunedì 15 agosto 2022)dailynews radiogiornale lunedì 15 agosto o buona festa dell’Assunta Buon ferragosto da parte di Francesco Vitale unico nell’amministrazione weiden finora il segretario di stato americano Anthony blinken esplicitamente accusato di aver quantomeno ispirato l’attacco a Rudy le istituzioni iraniani hanno incita alla violenza contro lo scrittore per anni e medie statali in questi giorni hanno esultato Per l’attentato contro di lui tutto questo è spregevole ha detto in una nota diffusa dal di parti di stata la corsa la presentazione di simboli per le elezionisi è conclusa con la carica dei 101 presentati dai 98 soggetti politici nome del leader con farina di loghi c’è anche quello di italiani con draghi sul quale una nota di Palazzo Chigi chiarisce che il presidente non era all’oscuro il nodo del terzo mandato continua a scuotere Movimento 5 ...