Ultime Notizie – Juve-Sassuolo 3-0 | gol Di Maria e doppietta Vlahovic

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 15 agosto 2022) Comincia nel segno dei suoi uomini più attesi Dila stagione dellantus. I bianconeri superano 3-0 in casa ilnel posticipo della prima giornata di Serie A grazie a un gol e a un assist del ‘Fideo’ e a unadell’attaccante serbo. I padroni di casa soffrono solo nei primi venti minuti poi, trovato il vantaggio con Dial 26?, ben servito da Alex Sandro, giocano sul velluto e raddoppiano conbravo a procurarsi e a trasformare un rigore al 43? e calano il tris ancora con il serbo su assist dell’ex Psg. Unica nota stonata per Allegri l’uscita dal campo proprio del fuoriclasse argentino al 21? della ripresa per un fastidio all’adduttore, da valutare in settimana. I bianconeri partono subito forte con ...