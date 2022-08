Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario e completamento PROVINCIA: si può ottenere in una preferenza non indicata? (Di lunedì 15 agosto 2022) Nelle domande per l'assegnazione delle Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, gli aspiranti possono scegliere di partecipare per ottenere (anche o solo) uno spezzone orario e il completamento: come opera il sistema in caso di completamento su PROVINCIA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) Nelle domande per l'assegnazione delleannuali e fino al termine delle attività didattiche, gli aspiranti possono scegliere di partecipare per(anche o solo) unoe il: come opera il sistema in caso disu. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario e completamento PROVINCIA: si può ottenere in una preferenza non indicata? - ProDocente : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzoni pari o inferiori a sei ore non sono assegnati con la domanda da compilare entro… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzoni pari o inferiori a sei ore non sono assegnati con la domanda da compilare entro… - lacittanews : Di Nino Sabella Domanda supplenze anno scolastico 2022/23: domanda da presentare entro il 16 agosto… - orizzontescuola : Supplenze docenti GaE e GPS 2022/23, procedura dopo il 16 agosto: quando saranno pubblicate le nomine e quando si p… -