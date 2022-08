Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Il record del mondo non è un’ossessione Galossi mi ricorda Thorpe”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Una perenne sfida con se stesso e il mettersi in discussione per passione., nel “day after” del “Big bang” degli 800 stile libero, si è raccontato ai microfoni di OA Sport e dei media presenti al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di. Per il carpigiano il successo nelle sedici vasche è valso il sesto titolo continentale della carriera nelin vasca, oltre al fatto di constatare che nelle undici gare disputate a partire dal 2012 abbia sempre centrato il podio. Nel caso specifico degli 800 sl, la serie consecutiva di top-3 è pari a sei. Una voglia di gareggiare e di vincere incredibile, nonostante i titoli, i riconoscimenti. La prima domanda, quindi sorge spontanea: da dove trovala voglia di essere ancora a qui a gareggiare? IMPERATORE DEI SETTE ...

Parte dal piacere che ho di gareggiare e di far fatica ogni giorno. Se non fosse così, avrei fatto altro. In questo sport, come in tutte le cose, il solo talento non basta, ma per essere così ...