"Non credo proprio". Briatore rompe il silenzio, la frase sulla Gregoraci: parole di ghiaccio (Di lunedì 15 agosto 2022) Flavio Briatore rompe il silenzio sulla presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, noto per avere avuto una storia con Roberta Morise. La showgirl, come è noto, da qualche giorno è nuovamente al centro del gossip per questa sua nuova presunta love story che sta infiammando la cronaca rosa dell'estate. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, avrebbe raggiunto telefonicamente proprio Briatore per avere delucidazioni sulla presunta nuova relazione della sua storica compagna. Ma a quanto pare la risposta di Briatore è stata gelida: "Non credo proprio". E proprio in una recente intervista la Gregoraci aveva parlato della sua sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Flavioilpresunta relazione tra Elisabettae Giulio Fratini, noto per avere avuto una storia con Roberta Morise. La showgirl, come è noto, da qualche giorno è nuovamente al centro del gossip per questa sua nuova presunta love story che sta infiammando la cronaca rosa dell'estate. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, avrebbe raggiunto telefonicamenteper avere delucidazionipresunta nuova relazione della sua storica compagna. Ma a quanto pare la risposta diè stata gelida: "Non". Ein una recente intervista laaveva parlato della sua sua ...

