Il senno di prima Giocare per giocare e per altro ancora

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 agosto 2022) Quattro anni fa moriva un caro amico, Giorgio Reali, giocologo, inventore di giochi e progettista di spazi verdi idonei a giochi “senza strutture fisse”, il fondatore dell’Accademia del Gioco Dimenticato. Fu spesso invitato in qualità di esperto di giochi tradizionali in numerose trasmissioni televisive. È stato coordinatore del progetto “Città in gioco“, l’Associazione fra le Città italiane che hanno musei per i bambini. Nel 2000 ha promosso il referendum “I cento giochi da salvare per il nuovo millennio” ricevendo oltre 20.000 schede di preferenza. Da sempre amava mettere insieme materiali semplici e diversi e di questa passione ne fece una vera e propria professione, diventando l’ideatore delle manualità per l’Albero Azzurro. Leggi anche › Spiegare la guerra ai bambini: libri e giochi per trovare le parole giuste ...