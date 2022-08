Brescianini: “Per noi una notte magica, complimenti al Benevento” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Raggiante per l’esordio vincente a pochi giorni dal suo arrivo a Cosenza. Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 in prestito dal Milan, ha detto la sua sul trionfo in terra sannita. Le sue dichiarazioni: Esordio – “E’ stata una notte magica. Volevo fare i complimenti al Benevento, ha dimostrato grande forza. Siamo contentissimi, era da tanto che non vincevamo fuori casa”. Gruppo – “Io sono arrivato solo lunedì, ho trovato un gruppo disponibile. Mi hanno messo subito a mio agio”. Occasione – “Il rammarico c’è perché potevo fare gol. Larrivey è stato furbo, ha colto l’occasione giusta. Un attaccante del genere ci può essere sicuramente utile”. Aspettative – “Vorrei trovare continuità e aiutare il Cosenza a raggiungere i suoi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Raggiante per l’esordio vincente a pochi giorni dal suo arrivo a Cosenza. Marco, centrocampista classe 2000 in prestito dal Milan, ha detto la sua sul trionfo in terra sannita. Le sue dichiarazioni: Esordio – “E’ stata una. Volevo fare ial, ha dimostrato grande forza. Siamo contentissimi, era da tanto che non vincevamo fuori casa”. Gruppo – “Io sono arrivato solo lunedì, ho trovato un gruppo disponibile. Mi hanno messo subito a mio agio”. Occasione – “Il rammarico c’è perché potevo fare gol. Larrivey è stato furbo, ha colto l’occasione giusta. Un attaccante del genere ci può essere sicuramente utile”. Aspettative – “Vorrei trovare continuità e aiutare il Cosenza a raggiungere i suoi ...

solocosenza : 85' Ammonito Brescianini del Cosenza per comportamento non regolamentare. #SerieBKT #BENCOS (0-1) - macchi_alberto : @Pirichello Per favore. L’hai viato Brescianini nelle amichevoli. Meglio mandarlo a giocare - Troves_1 : RT @Pirichello: @Troves_1 Unico errore per me mandare in prestito Brescianini, considera che Romagnoli lo può sostituire Gabbia e può entra… - Pirichello : @Troves_1 Unico errore per me mandare in prestito Brescianini, considera che Romagnoli lo può sostituire Gabbia e p… - PierangeloFlor1 : Brescianini per 40 mln + Elliot e siamo amici come prima @LFC -