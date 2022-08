Barcellona, Depay via entro 48 ore ma manca accordo su buonuscita. La Juventus aspetta (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la “pausa” dovuta al weekend in cui si è giocato, in casa Barcellona torna d’attualità il nodo legato a Memphis Depay. L’olandese è il prescelto per alleggerire le casse blaugrana e permettere la formalizzazione di Koundé, tanto che dalla Spagna riportano un deadline a martedì per definire la rescissione. A frenare, però, è l’entourage del giocatore, che non ha ancora raggiunto un accordo con il club per la buonuscita. accordo che invece esiste già con la Juventus sulla base di un biennale: per vedere l’ex Lione in bianconero, quindi, manca davvero poco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la “pausa” dovuta al weekend in cui si è giocato, in casatorna d’attualità il nodo legato a Memphis. L’olandese è il prescelto per alleggerire le casse blaugrana e permettere la formalizzazione di Koundé, tanto che dalla Spagna riportano un deadline a martedì per definire la rescissione. A frenare, però, è l’entourage del giocatore, che non ha ancora raggiunto uncon il club per lache invece esiste già con lasulla base di un biennale: per vedere l’ex Lione in bianconero, quindi,davvero poco. SportFace.

