Atletica | Europei 2022 | Alice Mangione in semifinale nei 400 Out Polinari e Troiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) La sessione serale della prima giornata deglidileggera vede passare inun’azzurra nei 400 metri piani femminili: ce la fa, che ottiene il secondo crono di ripescaggio e l’ottavo tempo assoluto delle dodici qualificate., quinta in 51.92 nella seconda batteria delle tre in programma, afferma al sito federale: “Soddisfatta di me stessa, anche perché al rientro da Eugene ho avuto qualche piccolo intoppo con la schiena: domani voglio continuare a divertirmi“. Più lente le altre due batterie, che non offrono tempi di ripescaggio: Annaè quarta nella terza serie con il tempo di 52.60, a soli otto centesimi dalla terza piazza che le avrebbe garantito la qualificazione ...