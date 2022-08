Addio a Matteo Incerti | giornalista | scrittore e amico del Fatto quotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022)del. È morto, all’improvviso, all’età di 50 anni,. Si trovava in Canada, dove era arrivato da pochissimi giorni per presentare il suo libro “I pellerossa che liberarono l’Italia”. Lì aveva in programma di realizzare un reportage sulle tribù indigene che, da anni ormai, lo avevano accolto come un figlio per il suo impegno nel ricercare storie passate e denunciare gli abusi del passato. “Aquila svettante” era il nome totemico che gli era stato assegnato, un riconoscimento unico e rarissimo di cui andava molto fiero. All’improvviso, dopo poco meno di 48 ore dal suo arrivo in Canada, ha avuto un malore.era una colonna dello staff del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle. E’ stato ...

danieledv79 : RT @florastr: addio al PD di 2esponenti di spicco-Candido e Fogolin,abbiamo scelto di aderire al 3°polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda in… - matteo_casaro : RT @Cartabellotta: Il piacere di averlo conosciuto, l'onore di avergli consegnato il premio #salviamoSSN. Addio al Maestro della divulgaz… - simonettaemarco : ?? Addio allo storico e giornalista Matteo Incerti - ContiMaco2 : RT @florastr: addio al PD di 2esponenti di spicco-Candido e Fogolin,abbiamo scelto di aderire al 3°polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda in… - florianademiche : RT @florastr: addio al PD di 2esponenti di spicco-Candido e Fogolin,abbiamo scelto di aderire al 3°polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda in… -

il Resto del Carlino

... e Giampaolo Simi, ospite il 25 agosto per un incontro con il giornalistaMassi per parlare del suo romanzo Senza dirci(Sellerio). Per la sezione giallo civile, da segnalare l'incontro ...Brunori: 'di Baldini inaspettato, Corini ha le idee chiare' Mattatore della serata con un gol su rigore ed un assist da regista consumato (come fu il suo attuale mister)Brunori si ... Matteo Trentini morto nell'incidente a Solarolo. "Addio, ragazzo buono e generoso" E’ morto, all’età di 50 anni, il giornalista e storico reggiano Matteo Incerti. Si trovava in Canada dove stava presentando il suo libro "I pellerossa che liberarono l’Italia". Incerti lavorava come g ...Genova - 'È morto Piero Angela (all'età di 93 anni). Il maestro di tanti e l'esempio per tutti. Ha contribuito a diffondere la cultura scientifica in modo semplice e alla portata di tutti. È stato l'i ...