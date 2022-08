Strage di ragazzi a Godega: il luogo dell'incidente in cui sono morti i quattro giovani (Di domenica 14 agosto 2022) Strage di giovani nella notte tra sabato e domenica 14 agosto, poco prima delle 2.30, a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Un’auto con a bordo quattro ragazzi, tutti della zona, è finita fuori strada e tutti gli occupanti sono morti sul colpo. A perdere la vita due giovani di 18 anni e altri due di 19 (video Marco Filippi) Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022)dinella notte tra sabato e domenica 14 agosto, poco primae 2.30, adi Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Un’auto con a bordo, tuttia zona, è finita fuori strada e tutti gli occupantisul colpo. A perdere la vita duedi 18 anni e altri due di 19 (video Marco Filippi)

