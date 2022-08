(Di domenica 14 agosto 2022) Passi avanti in tutte le direzioni, per gli obiettivi messi nel mirino. Ilsi prepara ai botti per essere fra i protagonisti di questo finale di mercato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

antonio_gaito : Riepilogando: Juan Jesus (rinnovo) ? Anguissa (riscatto, 14mln) ? Olivera (14mln) ? Kvaratskhelia (10mln) ? Ostiga… - sportli26181512 : Simeone, Ndombele, Raspadori... Così sta nascendo un altro Napoli: Simeone, Ndombele, Raspadori... Così sta nascend… - zazoomblog : Napoli dopo Simeone altri due colpi: vicini Ndombele e Raspadori - #Napoli #Simeone #altri #colpi: - antoniolm21 : RT @Dottore1926: Se dopo Simeone arrivano davvero Navas, Raspadori e Ndombele pochi cazzi.. Vanno fatti i complimenti a Giuntoli e De Laur… - tellmeannaa : RT @Since_in_1981: Cristiano Giuntoli sta facendo un lavoro IMMENSO e chi dice il contrario mente. #Ndombele #Navas #Raspadori #Simeone -

Passi avanti in tutte le direzioni, per gli obiettivi messi nel mirino. Il Napoli si prepara ai botti per essere fra i protagonisti di questo finale di mercato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...... TanguyIl Napoli sembra aver improvvisamente accelerato sul mercato, dopo la chiusura di, ieri sono arrivate voci sull'affare. L'accordo per il prestito con diritto di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Napoli è scatenato in questa fase di mercato: dopo l'arrivo di Simeone in attacco, anche Raspadori si avvicina: alzata l'offerta. Arriva Ndombele Nelle ultime ore, come scrive la Gazzetta dello Sp ...