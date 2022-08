Psg Icardi, l’argentino torna a Milano: il futuro è ancora in dubbio (Di domenica 14 agosto 2022) Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere: al Psg è fuori dal progetto e lui torna a Milano Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere: al Psg è fuori dal progetto e lui torna a Milano dove ha tenuto ancora la casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’argentino stacca dai parigini e vuole lasciare la società. Sul mercato al momento è ancora tutto fermo. Si è parlato di Monza, ma sia Galliani e sia Berlusconi hanno chiuso al momento. Verità o voglia di distogliere le attenzioni per un colpo sotto traccia, non è dato sapere ma quel che è certo è che qualche parola si è fatta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ildi Maurotutto da scrivere: al Psg è fuori dal progetto e luiIldi Maurotutto da scrivere: al Psg è fuori dal progetto e luidove ha tenutola casa. Secondo quanto riportato da Tuttosport,stacca dai parigini e vuole lasciare la società. Sul mercato al momento ètutto fermo. Si è parlato di Monza, ma sia Galliani e sia Berlusconi hanno chiuso al momento. Verità o voglia di distogliere le attenzioni per un colpo sotto traccia, non è dato sapere ma quel che è certo è che qualche parola si è fatta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RoyNemer : Lionel Messi and Leandro Paredes make the PSG team vs. Montpellier. No Mauro Icardi. ???? - ManUtdMEN : Manchester United 'make contact' with PSG over Mauro Icardi ?? #mufc - CaravelleTS : @BandieraInter Quale offerta? Siamo al delirio totale, secondo voi il Psg regala Icardi pagando pure l’ingaggio? Trashpress - PSGRelay : RT @BandieraInter: Schira - Mauro #Icardi, ex #Inter, ha rifiutato l'offerta di #Monza. Non sembra convinto ad andarsene dal #PSG, nonostan… - BandieraInter : Schira - Mauro #Icardi, ex #Inter, ha rifiutato l'offerta di #Monza. Non sembra convinto ad andarsene dal #PSG, non… -