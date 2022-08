Ponte Morandi | Draghi | “Mai più tragedie simili”

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel quarto anniversario del crollo del, voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia personale ai parenti delle vittime, ai feriti, a tutti i genovesi. Il dolore per questa terribile ricorrenza si associa a una profonda convinzione: lo Stato deve fare tutto il possibile perchénon avvengano mai più. Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture, tutelare la vita di tutti i cittadini. Ne va della credibilità dell’Italia, delle nostre istituzioni”. Questo il messaggio inviato dal presidente del Consiglio Marioal sindaco di Genova Marco Bucci per l’anniversario del crollo del. “Durante la mia visita a Genova ho visto una città forte e unita, che non dimentica il passato e ...

Roma, 14 agosto 2022 In occasione della cerimonia di commemorazione per la tragedia del, è stato esaguito un inno composto dal maestro Zanardi in memoria delle 43 vittime. Ecco il video.- Si è svolta a Genova la messa in commemorazione delle 43 vittime della tragedia. 'Onorare la loro memoria vuol dire anche accertare velocemente le responsabilità', ha detto l'arcivescovo ...Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricordato nel giorno del 4° anniversario le vittime del crollo del ponte Morandi: «Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si ..."A forza di celebrare minuti di silenzio abbiamo messo insieme anni di vergogna", ha detto la presidente del comitato Vittime Ponte Morandi ...