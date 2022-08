Ponte Morandi: Di Sarno (Ipf), 'impegno di tutti per non dimenticare' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Quattro anni dopo il crollo del Ponte Morandi, l'impegno di tutti è non dimenticare: solo così si può rendere omaggio alla memoria delle 43 vittime". Lo afferma il deputato di Insieme per il futuro Gianfranco Di Sarno, segretario della Giunta Autorizzazioni a procedere della Camera. "Oggi -aggiunge- è il giorno in cui dobbiamo stringerci più che mai ai familiari delle 43 vittime del Ponte Morandi, ma è anche il giorno nel quale siamo chiamati a misurarci con il valore che attribuiamo alla memoria. Una riflessione che ci riguarda come individui come comunità. Quel giorno è stato orribilmente tradito il patto di fiducia tra lo Stato e i suoi cittadini e per questo è necessario che ognuno di noi contribuisca a tenerne vivo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Quattro anni dopo il crollo del, l'diè non: solo così si può rendere omaggio alla memoria delle 43 vittime". Lo afferma il deputato di Insieme per il futuro Gianfranco Di, segretario della Giunta Autorizzazioni a procedere della Camera. "Oggi -aggiunge- è il giorno in cui dobbiamo stringerci più che mai ai familiari delle 43 vittime del, ma è anche il giorno nel quale siamo chiamati a misurarci con il valore che attribuiamo alla memoria. Una riflessione che ci riguarda come individui come comunità. Quel giorno è stato orribilmente tradito il patto di fiducia tra lo Stato e i suoi cittadini e per questo è necessario che ognuno di noi contribuisca a tenerne vivo il ...

Mov5Stelle : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Agenzia_Ansa : Il quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il presidente Mattarella: 'Un dramma che segna la vit… - TgLa7 : ??GENOVA??14 AGOSTO ore 11.36 il minuto di silenzio per ricordare la tragedia del crollo del Ponte Morandi che, quatt… - TV7Benevento : Ponte Morandi: Di Sarno (Ipf), 'impegno di tutti per non dimenticare' - - RaphaelRaduzzi : RT @Alternativa_it: A quattro anni dal crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, Altrnativa condanna l’ipocrisia dello Stato… -