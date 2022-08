Perché si parla tanto (e bene) di psichedelia in tv, in libreria e nei podcast (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre l'inglese The Guardian si allinea al resuscitato interesse per la psichedelia (coprirà l’argomento con cadenza mensile), Michael Pollan, lo scrittore da cui tutto è partito, invita gli psiconauti a iscriversi alla sua newsletter, The Microdose: da nove mesi, due volte a settimana, una squadra di giornalisti ed esperti raccoglie e seleziona studi, rapporti e storie. La newsletter è solo l’inizio: Pollan dovrebbe lanciare a breve Psychedelic Science 101, un corso intensivo a formare i prossimi cronisti esperti in acidi, gente capace di fare informazione seria. E magari di partecipare al prossimo The Psychedelic House of Davos, evento satellite dell’ultimo World Economic Forum. Attorno a psilocibina, mescalina, LSD ed MDMA si è scatenato un gran vociare: ciò di cui tutti parlano è la riscoperta dei magici poteri di talune sostanze allucinogene ... Leggi su gqitalia (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre l'inglese The Guardian si allinea al resuscitato interesse per la(coprirà l’argomento con cadenza mensile), Michael Pollan, lo scrittore da cui tutto è partito, invita gli psiconauti a iscriversi alla sua newsletter, The Microdose: da nove mesi, due volte a settimana, una squadra di giornalisti ed esperti raccoglie e seleziona studi, rapporti e storie. La newsletter è solo l’inizio: Pollan dovrebbe lanciare a breve Psychedelic Science 101, un corso intensivo a formare i prossimi cronisti esperti in acidi, gente capace di fare informazione seria. E magari di partecipare al prossimo The Psychedelic House of Davos, evento satellite dell’ultimo World Economic Forum. Attorno a psilocibina, mescalina, LSD ed MDMA si è scatenato un gran vociare: ciò di cui tuttino è la riscoperta dei magici poteri di talune sostanze allucinogene ...

sandrogozi : Parla, @matteorenzi , di quello che nel 2019 voleva togliermi la nazionalità ???? assieme a due gemelli sovranisti Me… - AnnalisaChirico : Nell’Occidente dove Salman Rushdie rischia la vita in nome della libertà di espressione dobbiamo chiederci perché l… - fanpage : Cos’è la flat tax, perché se ne parla così tanto e a chi conviene davvero: tutto quello che c'è da sapere #flattax - TonyRaffael10 : @CarloCalenda @FratellidItalia Mentre nel centro destra si parla di futuro e c’è già un programma ufficiale condivi… - alessia28757515 : RT @Chia_onedirecti: tutti a dire che è fatto per marketing, non avrebbe senso, sta comunque finendo un tour mondiale e già si parla di lui… -