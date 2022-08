Lazio-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di domenica 14 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i biancocelesti esordiscono sfidando i rossoblu in un incontro dal pronostico certo non chiuso. Ci si aspetta spettacolo tra due squadre votate all’attacco, chi riuscirà ad avere la meglio conquistando la prima vittoria stagionale? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 14 agosto. Lazio-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ile isue Sky di, match valido per la prima giornata di. All’Olimpico i biancocelesti esordiscono sfidando i rossoblu in un incontro dal pronostico certo non chiuso. Ci si aspetta spettacolo tra due squadre votate all’attacco, chi riuscirà ad avere la meglio conquistando la prima vittoria stagionale? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 14 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi. SportFace.

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioBologna! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Manuel Lazzari ??… - DiMarzio : Domani #Mihajlovic tornerà all’#Olimpico da avversario contro la sua @OfficialSSLazio. Sono tanti gli incroci. Il s… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, le parole di #Sarri in conferenza stampa su mercato, obiettivi e il botta e risposta con… - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Milinkovic c’è. Acerbi in lista - LazioNews_24 : Probabili formazioni #Lazio-#Bologna: #Maximiano in porta, c’è #Basic -