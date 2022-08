Lazio Bologna 0-0 LIVE | Massimi espelle Maximiano

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 agosto 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! 1?- Ci prova Basic dal limite, para Skorupski 6? – Espulso! Il portiere prende la palla con le mani fuori dall’area di rigore: dopo il richiama del VAR,l’estremo difensore Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino...