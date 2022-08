L’Afghanistan un anno dopo (e nei prossimi anni) secondo il gen. Arpino (Di domenica 14 agosto 2022) Un anno e mezzo prima del disastroso ritiro ferragostano dalL’Afghanistan, alla notizia che il Segretario di Stato Mike Pompeo aveva firmato a Doha un accordo unilaterale tra Usa e Talebani, su Formiche.net scrivevamo: “…e così i Talebani, dopo aver costretto i Russi al ritiro dopo 10 anni di combattimenti e 13 mila morti, con un’altra guerra durata il doppio hanno vinto anche sulla Nato, gli Stati Uniti e le coalizioni da loro chiamate alle armi. C’è qualcun altro che ci vuol provare? Abbandonando al proprio destino tutto ciò che è stato faticosamente costruito, dopo aver chinato il capo non ci resta che augurare loro il medesimo successo anche contro lo Stato Islamico ed al –Qaeda, sempre che abbiano davvero la compiacenza di volerli combattere. E magari, visto che ... Leggi su formiche (Di domenica 14 agosto 2022) Une mezzo prima del disastroso ritiro ferragostano dal, alla notizia che il Segretario di Stato Mike Pompeo aveva firmato a Doha un accordo unilaterale tra Usa e Talebani, su Formiche.net scrivevamo: “…e così i Talebani,aver costretto i Russi al ritiro10di combattimenti e 13 mila morti, con un’altra guerra durata il doppio hvinto anche sulla Nato, gli Stati Uniti e le coalizioni da loro chiamate alle armi. C’è qualcun altro che ci vuol provare? Abbandonando al proprio destino tutto ciò che è stato faticosamente costruito,aver chinato il capo non ci resta che augurare loro il medesimo successo anche contro lo Stato Islamico ed al –Qaeda, sempre che abbiano davvero la compiacenza di volerli combattere. E magari, visto che ...

