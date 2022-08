GdS – E’ subito Pazza Inter: Lukaku illude, Dumfries all’ultimo respiro (Di domenica 14 agosto 2022) L’Inter inizia il campionato con una vittoria in pieno stile Pazza Inter Inizia con una vittoria il cammino dell’Inter nella Serie A 22/23. I nerazzurri escono vittoriosi dal Via Del Mare dopo una prova non certamente brillante che ha riportato in mente i tempo della vecchia Pazza Inter. “Cosa diceva Antonio Conte? «Mai più Pazza Inter». Se ne faccia una ragione, lassù tra gli Speroni: Pazza è nata e fascinosamente Pazza resterà. Alla prima di campionato già ci risiamo… Va in vantaggio dopo soli 82 secondi con Lukaku, tornato al gol in Serie A dopo 447 giorni. Sembra tutto facile contro un Lecce che non ha difesa e, con 7 debuttanti nella massina serie, cerca solo di limitare i danni. Ma ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 agosto 2022) L’inizia il campionato con una vittoria in pieno stileInizia con una vittoria il cammino dell’nella Serie A 22/23. I nerazzurri escono vittoriosi dal Via Del Mare dopo una prova non certamente brillante che ha riportato in mente i tempo della vecchia. “Cosa diceva Antonio Conte? «Mai più». Se ne faccia una ragione, lassù tra gli Speroni:è nata e fascinosamenteresterà. Alla prima di campionato già ci risiamo… Va in vantaggio dopo soli 82 secondi con, tornato al gol in Serie A dopo 447 giorni. Sembra tutto facile contro un Lecce che non ha difesa e, con 7 debuttanti nella massina serie, cerca solo di limitare i danni. Ma ...

