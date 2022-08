Gazzetta | a De Laurentiis non stanno piacendo i tira e molla di Fabian Ruiz

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 agosto 2022) Sta per partire il campionato del Napoli e si respirano le prime tensioni della stagione. Con il mercato ancora aperto, la formazione di Spalletti e in via di costruzione, ma alcune situazioni in bilico non piacciono al presidente Decome sottolinea oggi ladello Sport il Napoli intende dare Ndombele appena possibile a Spalletti e questo metterebbe pressione ae ai suoi agenti. A Denon: lo spagnolo vada al Psg o accetti il rinnovo con gli azzurri, altrimenti rischiera? seriamente di restare ai margini della prima squadra, come avvenne a Milik. Ma c’e? tempo per trovare una soluzione condivisa. L'articolo ilNapolista.