Calciomercato Juventus, Pjaca è diventato un problema: ecco come può essere risolto (Di domenica 14 agosto 2022) Senza ombra di dubbio l’acquisto di Marko Pjaca è stato uno dei peggiori nella storia recente della Juve, per questo motivo dovrà dire addio. In molti casi sono stati diversi giocatori che non sono assolutamente stati in grado di poter dimostrare tutto il proprio grande talento con la maglia della Juventus, con Marko Pjaca che sicuramente non ha saputo rendere secondo le aspettative, per questo motivo sembra ormai prossimo alla cessione e potrebbe rientrare in uno scambio davvero importante. LaPresseQuando si acquistano i giocatori giovani promettenti non si può mai avere la certezza di poter arrivare a dei ragazzi che possono in futuro essere sicuramente dei possibili top player, con la Juventus che è stata davvero incantata da Marko Pjaca soprattutto nell’Europeo del 2016. Le ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 agosto 2022) Senza ombra di dubbio l’acquisto di Markoè stato uno dei peggiori nella storia recente della Juve, per questo motivo dovrà dire addio. In molti casi sono stati diversi giocatori che non sono assolutamente stati in grado di poter dimostrare tutto il proprio grande talento con la maglia della, con Markoche sicuramente non ha saputo rendere secondo le aspettative, per questo motivo sembra ormai prossimo alla cessione e potrebbe rientrare in uno scambio davvero importante. LaPresseQuando si acquistano i giocatori giovani promettenti non si può mai avere la certezza di poter arrivare a dei ragazzi che possono in futurosicuramente dei possibili top player, con lache è stata davvero incantata da Markosoprattutto nell’Europeo del 2016. Le ...

GiovaAlbanese : Non c'è ancora l'accordo tra #Rabiot e il #MUFC, ma la trattativa prosegue e oggi c'è stato un ulteriore avviciname… - GiovaAlbanese : #Depay ?? #Juventus Nuovi segnali positivi. #calciomercato ?? - GiovaAlbanese : Con il recupero di #McKennie (convocazione probabile col Sassuolo) la #Juventus potrebbe cedere in prestito… - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Juve, saldo positivo: il raffronto fra quanto speso e quanto incassato tra acquisti e cessioni - FraLauricella : ??#Calciomercato #Juventus ?? La #Juve ha riattivato i contatti per #EmersonPalmieri ha un contratto in scadenza nel… -