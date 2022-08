Buona la prima per Fiorentina e Lazio, tra falli di mano ed espulsioni (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione 2022/23 di Serie A è ufficialmente iniziata. Le squadre italiane sono scese in campo per le prime sfide del campionato e lo spettacolo non manca di certo. Dopo l’esordio di ieri di Milan e Inter,oggi è stato il turno di Fiorentina e Lazio. I viola hanno affrontato la Cremonese, portando a casa i primi tre punti, in un match appassionante, dove non sono mancati i gol. A sbloccare il match è stato Bonaventura al 16?. Tre minuti dopo Okereke ha portato la partita in parità, ma Jovic, al 34? ha riportato i suo in vantaggio. Al 44? la Cremonese è rimasta con l’uomo in meno per l’espulsione di Escalante. Al secondo tempo Bonaiuto ha riportato il match sulla parità, ma a 95? Mandragora ha deciso la partita, col gol della vittoria. La Fiorentina, col successo di oggi per 3-2, porta a casa i primi 3 punti della stagione. Sorride, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione 2022/23 di Serie A è ufficialmente iniziata. Le squadre italiane sono scese in campo per le prime sfide del campionato e lo spettacolo non manca di certo. Dopo l’esordio di ieri di Milan e Inter,oggi è stato il turno di. I viola hanno affrontato la Cremonese, portando a casa i primi tre punti, in un match appassionante, dove non sono mancati i gol. A sbloccare il match è stato Bonaventura al 16?. Tre minuti dopo Okereke ha portato la partita in parità, ma Jovic, al 34? ha riportato i suo in vantaggio. Al 44? la Cremonese è rimasta con l’uomo in meno per l’espulsione di Escalante. Al secondo tempo Bonaiuto ha riportato il match sulla parità, ma a 95? Mandragora ha deciso la partita, col gol della vittoria. La, col successo di oggi per 3-2, porta a casa i primi 3 punti della stagione. Sorride, ...

