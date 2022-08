SIRENE D’ITALIA! Benedetta Pilato oro | Lisa Angiolini argento | tripudio totale agli Europei di Roma nei 100 rana!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022)si conferma la padrona dei 100 rana e firma una straripante doppietta dopo essersi laureata Campionessa del Mondo un mesetto fa a Budapest, la pugliese si è incoronata Campionessa d’Europa mandando in visibilio il pubblico accorso al Foro Italico di. Una delle punte di diamante del nuoto tricolore ha trionfato con il tempo di 1:05.97, appena quattro centesimi sopra al crono con cui aveva giganteggiato in occasione della rassegna iridata. In terra magiara aveva avuto la meglio sulla tedesca Anna Elendt per cinque centesimi, oggi festeggia insieme aAngolini (1:06.34) per una splendida doppietta tutta italiana in casa. Ieri Nicolò Martinenghi aveva vinto da Campione del Mondo proprio su questa distanza (davanti a Federico Poggio), oggiha ...