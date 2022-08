solopallone : Sarri: 'Il secondo posto della Roma sarebbe una delusione' - glooit : Sarri: 'Il secondo posto della Roma sarebbe una delusione' leggi su Gloo - AlfonsoRaniero : 'Secondo posto della Roma sarebbe una delusione. Parole Mou? Noi non abbiamo speso, ma investito' #Sarri #Lazio #Komandante ?? - MessaggeroSport : Lazio, #sarri risponde a #mourinho: «Per la Roma il secondo posto sarebbe una delusione» - ilmessaggeroit : Lazio, #sarri risponde a #mourinho: «Per la Roma il secondo posto sarebbe una delusione» -

Agenzia ANSA

"Per me unposto della Roma sarebbe una delusione. Le parole di Mourinho sul mercato della Lazio Noi ... Maurizio, allenatore della Lazio. "Ringrazio Mourinho per la grande fiducia nei ...La squadra diaffronterà il Bologna per partire con il piede giusto nella nuova Serie A. ... Nessuno di noi penso possa sapere il nostro potenziale :me lo abbiamo a patto che diventiamo ... Sarri: 'Il secondo posto della Roma sarebbe una delusione' Tempo di tornare in conferenza per Sarri. Il tecnico della Lazio presenta ufficialmente la sfida contro il Bologna che darà il via alla nuova stagione. Sarà un 2022/23 ricco ...Il tecnico della Lazio, Sarri, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Bologna valido per la prima giornata ...