Renzi e Calenda già avvantaggiano le destre (Di sabato 13 agosto 2022) L’alleanza di centro tra Azione e Italia Viva non solo è destinata a non incidere sui risultati elettorali nei collegi uninominali. Ma potrebbe spostare gli equilibri ancora più a vantaggio del centrodestra. Secondo una rilevazione di Youtrend, il ticket Calenda-Renzi porterebbe acqua al mulino di Meloni, Salvini e Berlusconi È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Youtrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co., la prima che tiene conto del neonato polo di centro. Secondo lo studio, alla Camera sono 14 i collegi dove oggi il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui è accreditato il quarto polo: sono concentrati soprattutto nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. In questi collegi, la spaccatura fra il centrosinistra e il ticket ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 agosto 2022) L’alleanza di centro tra Azione e Italia Viva non solo è destinata a non incidere sui risultati elettorali nei collegi uninominali. Ma potrebbe spostare gli equilibri ancora più a vantaggio del centrodestra. Secondo una rilevazione di Youtrend, il ticketporterebbe acqua al mulino di Meloni, Salvini e Berlusconi È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Youtrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co., la prima che tiene conto del neonato polo di centro. Secondo lo studio, alla Camera sono 14 i collegi dove oggi il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui è accreditato il quarto polo: sono concentrati soprattutto nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. In questi collegi, la spaccatura fra il centrosinistra e il ticket ...

