Piero Angela, la lettera ai telespettatori: «Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme»

«Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Cercate di fare la vostra parte per questo nostro difficile Paese». Le parole che il divulgatore ha riservato al suo pubblico

