Pensione di vecchiaia, quali sono i criteri? I dettagli a partire dal 2023 (Di sabato 13 agosto 2022) Il momento di incertezza politico ha portato tante situazione ad essere sospese. Una di queste riguarda la Pensione di vecchiaia. Andiamo a scoprire i requisiti che ci attenderanno il prossimo anno. La recente caduta del governo ha portato l'agenda politica a non poter continuare. L'esecutivo governato da Mario Draghi sta mettendo in atto solo le misure che erano già in corso. Mentre altre sono state sospese. Tra queste anche la revisione dell'intera struttura delle pensioni. Adobe StockLa Pensione di vecchiaia è un tema sempre molto sentito. Non solo per chi tra poco tempo ci andrò ma anche per i giovani. Non a caso, l'esecutivo aveva aperto tre tavoli con i sindacati per portare avanti una serie discussione. Questo tavolo, però, è fermo proprio a causa dell'attuale situazione ...

