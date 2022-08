La Gelmini deve vedersela con Frantoianni. Durissimo scambio di accuse: “Cultura soviet” (Di sabato 13 agosto 2022) La Gelmini dopo l’abbandono di Forza Italia e l’approdo nell’Azione di Calenda ora deve vedersela con Fratoianni. I due sono protagonisti di un acceso e duro botta e risposta. «Non contenta di aver sfasciato la scuola pubblica italiana e di aver agito nei mesi scorsi per arrivare ad un’autonomia differenziata del nostro Paese, che sarebbe devastante per il Mezzogiorno, oggi la berlusconiana Gelmini rivela un’altra perla: vedo in un’intervista Ruberemo voti a tutti. Ma i voti si conquistano con le proprie idee e i programmi». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Rubare voti non è altro che la conferma della logica che alberga nella destra – conclude l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – altro che moderati di centro…». Gelmini a Fratoianni: «Basta no, fattene ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) Ladopo l’abbandono di Forza Italia e l’approdo nell’Azione di Calenda oracon Fratoianni. I due sono protagonisti di un acceso e duro botta e risposta. «Non contenta di aver sfasciato la scuola pubblica italiana e di aver agito nei mesi scorsi per arrivare ad un’autonomia differenziata del nostro Paese, che sarebbe devastante per il Mezzogiorno, oggi la berlusconianarivela un’altra perla: vedo in un’intervista Ruberemo voti a tutti. Ma i voti si conquistano con le proprie idee e i programmi». Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Rubare voti non è altro che la conferma della logica che alberga nella destra – conclude l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – altro che moderati di centro…».a Fratoianni: «Basta no, fattene ...

