"I miei due grandi amori": Brunetta svela cosa farà dopo il voto (Di sabato 13 agosto 2022) Renato Brunetta onorerà il suo impegno da ministro fino in fondo, poi si dedicherà ai suoi due più grandi amori, Venezia e la famiglia. In una nota il ministro della Funzione Pubblica parla del suo futuro: "Non penso che sia una cosa così importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del Governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente Mattarella, per portare a compimento i provvedimenti che necessitano di essere perfezionati", spiega Brunetta annunciando di fatto di non candidarsi in alcun schieramento in vista del voto del 25 settembre. "Rimango a disposizione del mio Paese, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Renatoonorerà il suo impegno da ministro fino in fondo, poi si dedicherà ai suoi due più, Venezia e la famiglia. In una nota il ministro della Funzione Pubblica parla del suo futuro: "Non penso che sia unacosì importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del Governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente Mattarella, per portare a compimento i provvedimenti che necessitano di essere perfezionati", spiegaannunciando di fatto di non candidarsi in alcun schieramento in vista deldel 25 settembre. "Rimango a disposizione del mio Paese, con ...

FMagliaro : @albertoangela Ci sono cresciuto con te, con i tuoi dopo pranzo, con l’amore per la scienza, per la ricerca, per l’… - Pidgeon70 : RT @RalphRo65263415: I miei insignificanti due centesimi. - RalphRo65263415 : I miei insignificanti due centesimi. - Birba731 : Vabbè ..un pezzo di storia ?? #PieroAngela, l'intervista: «Registrai l'audio della nascita dei miei due figli. Mori… - FMagliaro : Ci sono cresciuto con te, con i tuoi dopo pranzo, con l’amore per la scienza, per la ricerca, per l’approfondimento… -