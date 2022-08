(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –di Benevento,. Ignoti sono penetrati all’interno della sua abitazione, nella zona alta della città, e hanno rubato tre fucili da collezione non utilizzabili, monili in oro e due orologi. Il valore economico delè ora in corso di quantificazione. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Benevento e hanno appurato che il sistema d’allarme nell’appartamento al momento delnon era stato inserito e non vi erano telecamere di sorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Furto in casa dell'ex sindaco Fausto Pepe, cospicuo il bottino ** - Stefamart7 : RT @elesar83: @AlessioParodi6 Il Mood verso gli imprenditori è sempre 'se pagaste il giusto', però poi 1) eh ma gli alberghi hanno prezzi f… - elesar83 : @AlessioParodi6 Il Mood verso gli imprenditori è sempre 'se pagaste il giusto', però poi 1) eh ma gli alberghi hann… - EsuleMazzini : Speriamo che se la sinistra va a casa questi gravi problemi si risolvano Va però riformata radicalmente la giustizi… - robdalba : @Tempopersoh Anche a me piace pagare con carta perché esco di casa più leggero e in caso di smarrimento o furto rec… -

MilanoToday.it

Palazzo Orineti, chiesa dell'Annunziata,del Fascio sugli scudi, mentre non accenna a placarsi la polemica sulai danni dell'ex chiesa dello Spirito Santo. - continua sotto - "Con le ...Quando Reagan entrò allaBianca nel gennaio del 1981 ereditò un Paese in crisi. L'economia era ...del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha bollato la proposta dal centrodestra come "un... Il vicino che sventa il furto in casa Aversa (Caserta) - Redazione di progetti per la rivalutazione dei gioielli aversani per poco meno di mezzo milione di euro. Palazzo Orineti, chiesa ...Una donna trovata in casa in stato catatonico, sporca di sangue, vicino al letto della madre anziana e non autosufficiente che non era in grado di dare ...