«È morto un servo e un massone» Gli attacchi a Piero Angela sui gruppi Telegram gestiti dai complottisti

(Di sabato 13 agosto 2022) Ci sono le emoji dei festoni e della bottiglia di spumante stappata. Tutto accanto a una foto del conduttore televisivooggi all’età di 93 anni. Mentre arrivano messaggi di cordoglio dai tanti che nel corso della sua lunga carriera avevano avuto a che fare con il divulgatore, i commenti sotto la foto, pubblicata nel canaleRadiogreg non gli risparmiano gli insulti. «Pe**o de mer*a,» scrive un utente. «E ora brucia all’inferno,dei nasoni, Crodino per tutti!», replica Alessandro in un moto d’odio. Un altro canale, Potus Italy accusa invecedi non aver raggiunto i suoi traguardi grazie alle sue capacità ma solo una presunta vicinanza allaria. Secondo ...