Sinner, occasione sprecata. Fuori in due set agli ottavi con Carreno Busta (Di venerdì 12 agosto 2022) Niente da fare per Jannik Sinner, che dice addio al torneo Masters 1000 di Montreal, in Canada, sconfitto negli ottavi di finale dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo. Un ko inatteso,... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Niente da fare per Jannik, che dice addio al torneo Masters 1000 di Montreal, in Canada, sconfitto neglidi finale dallo spagnolo Pablo, numero 23 del mondo. Un ko inatteso,...

Fabio_PN_ : Mi sveglio e per prima cosa controllo come è andata la partita di #SINNER. Vedo la netta sconfitta e un poco mi gir… - Gazzetta_it : #Sinner occasione sprecata. Fuori in due set agli ottavi con #CarrenoBusta #OBNMontreal #atp - TuttocalcioS : Settimana da dimenticare per il tennis italiano, proprio quella dove si poteva fare qualcosa di grande. Adesso nel… - zazoomblog : LIVE Sinner-Carreno Busta 2-6 4-6 ATP Montreal 2022 in DIRETTA: l’azzurro sbaglia troppo e manca un’occasione -… - DarioPuppo : Dopo Berrettini al primo turno, Carreno domina anche #Sinner negli ottavi all’#ATPMontreal per 6-2 6-4 senza conced… -