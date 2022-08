PSG, la decisione su Icardi! Una squadra di Serie A su di lui (Di venerdì 12 agosto 2022) La telenovela Icardi-PSG può giungere al termine nel breve periodo? Il PSG si porta avanti con la risposta e mette il calciatore, per la prima volta, ufficialmente fuori rosa. Secondo l’Equipe, il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, avrebbe preferito il suo collega 20enne, Hugo Ekitike, neo acquisto dal Reims. Icardi PSG Monza Per Mauro Icardi, dunque, si aprono nuovi orizzonti, o quasi. Attualmente, sempre secondo la fonte, il Monza sarebbe uno dei pochi club ad aver messo sul piatto un’offerta concreta al calciatore, e Icardi dovrebbe prendere una decisione prima della chiusura del mercato, se non vuole essere aggregato alla seconda squadra del club parigino. Il PSG sarebbe disposto anche a contribuire in percentuale per l’ingaggio pur di cedere Icardi, poiché l’ingaggio di 9,2 milioni netti per Calcio e Finanza è alquanto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) La telenovela Icardi-PSG può giungere al termine nel breve periodo? Il PSG si porta avanti con la risposta e mette il calciatore, per la prima volta, ufficialmente fuori rosa. Secondo l’Equipe, il nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, avrebbe preferito il suo collega 20enne, Hugo Ekitike, neo acquisto dal Reims. Icardi PSG Monza Per Mauro Icardi, dunque, si aprono nuovi orizzonti, o quasi. Attualmente, sempre secondo la fonte, il Monza sarebbe uno dei pochi club ad aver messo sul piatto un’offerta concreta al calciatore, e Icardi dovrebbe prendere unaprima della chiusura del mercato, se non vuole essere aggregato alla secondadel club parigino. Il PSG sarebbe disposto anche a contribuire in percentuale per l’ingaggio pur di cedere Icardi, poiché l’ingaggio di 9,2 milioni netti per Calcio e Finanza è alquanto ...

sportpaper : Icardi tagliato dal PSG, il bomber verso i dilettanti #icardi - Vikiren_kuroik : @RwondoNaples So sicuramente che grazie a Fabian Ruiz si è aperto con decisione un canale preferenziale verso Napol… - forzaroma : ???Wijnaldum: 'Al Psg ho lavorato molto con il gruppo, mentalmente mi sento preparato per domenica ma dovremo sentir… - Roberto23186246 : @Alessio95983803 @corradone91 l'Inter però entro sta settimana deve prendere la decisione. O il PSG rilancia come dicono, se non basta - serieAnews_com : ???? #Icardi non sarà convocato per la gara del #PSG contro il #Clermont, per l'esordio in #Ligue1 -