Pallone d' oro 2022 | Messi sparisce dopo 15 anni! Italiani? Nemmeno uno

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nessun italiano in lizza per ild'Oro, né per tutti gli altri premi assegnati da France Football. E tra i trenta candidati non c'èLionel, l'uomo in grado di vincere per ben ...

Nessun italiano in lizza per ild', né per tutti gli altri premi assegnati da France Football. E tra i trenta candidati non c'è nemmeno Lionel Messi, l'uomo in grado di vincere per ben sette volte - nessuno come lui - il ...Commenta per primo Sono stati comunicati i 30 candidati per la vittoria deld'2022. Nella lista, ci sono anche tre giocatori della Serie A , due del Milan, ovvero Rafael Leao e Mike Maignan a cui si aggiunge Dusan Vlahovic della Juventus . Il grande assente è ...Annunciati i candidati al Pallone d'Oro 2022: non c'è Lionel Messi France Football e L'Equipe, organizzatori del Pallone d'Oro, hanno annunciato i candidati alla vittoria del prestigioso premio per il ...