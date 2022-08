Minisini al settimo cielo | ' Col mio oro finalmente ho infranto un tabù'

RaiNews

Dove Giorgioe Lucrezia Ruggiero vinsero due ori, nel tecnico e nel libero misto. Stavolta senza la partner tutti gli occhi sono per questo divo dell'artistico. L'oro di Giorgio(26.Apoteosi Italia,: "Nessuno ci avrebbe fermato" Giorgioalcielo per l'oro di Budapest: " Siamo contenti, abbiamo disputato una buona gara, il punteggio è in linea con la ... Nuoto, due ori per l'Italia: Panziera e Ceccon sul tetto d'Europa - Guarda la diretta - La diretta streaming degli Europei di Nuoto - La diretta streaming degli Europei di Nuoto