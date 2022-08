Mara Maionchi con Nudi per la vita per parlare di prevenzione | “Un nemico che ho combattuto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 agosto 2022)si prepara a tornare in tv, il 12 settembre conper la, un programma per sensibilizzare sulla. Laha affrontato il cancro nel 2015, anche per questo ha accettato di condurre il programma che vedremo in prima serata su Rai 2. Un programma nuovo in tutto e lei sarà la padrona di casa perfetta. Ne ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando che nonostante gli argomenti seri si punterà su un format divertente. Inre i telespettatori alladel tumore al seno e alla prostata, questo il punto da cui si parte. Gli ospiti famosi che interverranno nel programma dihanno in qualche modo avuto a che fare con un doloroso percorso della malattia. ...