La proposta di Luca Argentero non piace: secco ‘no’ da lei (Di venerdì 12 agosto 2022) Un po’ inaspettatamente, Luca Argentero si è visto rifiutare una proposta che aveva fatto. La sua idea non è stata accolta ed ha ricevuto un secco ‘no’: ecco in che cosa consiste. L’attore italiano è uno dei più popolari ed apprezzati sulla scena. Un interesse del pubblico che è accresciuto nel corso degli anni, fino a farlo diventare tra gli interpreti più richiesti. Proprio di recente è emerso un piccolo retroscena sulla sua vita di coppia dove si è visto rifiutare dalla moglie una proposta che le aveva fatto. fonte foto: AnsaÈ innegabile come Luca Argentero abbia fatto un bel salto di qualità, riuscendo a convincere pubblico e critica sulle sue doti recitative. Questo gli ha permesso di vedersi affidare numerosi progetti che lo ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 agosto 2022) Un po’ inaspettatamente,si è visto rifiutare unache aveva fatto. La sua idea non è stata accolta ed ha ricevuto un: ecco in che cosa consiste. L’attore italiano è uno dei più popolari ed apprezzati sulla scena. Un interesse del pubblico che è accresciuto nel corso degli anni, fino a farlo diventare tra gli interpreti più richiesti. Proprio di recente è emerso un piccolo retroscena sulla sua vita di coppia dove si è visto rifiutare dalla moglie unache le aveva fatto. fonte foto: AnsaÈ innegabile comeabbia fatto un bel salto di qualità, riuscendo a convincere pubblico e critica sulle sue doti recitative. Questo gli ha permesso di vedersi affidare numerosi progetti che lo ...

telodogratis : La moglie di Luca Argentero rifiuta la proposta economica dell’attore per far crescere il suo sito - luca_bernaroli : RT @GBerrino: ?? @GiorgiaMeloni : “Le priorità per il #lavoro? Aumentare le #bustepaga e favorire le #assunzioni con l’abbattimento del #cun… - DeugemoTwo : @Luca_male202 Per il momento non posso parlarne. Posso però specificare che non sono in 'vendita' a ogni costo, ma… - Luca_Ragazzoni : RT @marattin: STORIA DI UNA GRANDE MENZOGNA. La flat tax ( = aliquota unica) proposta dalla @LegaSalvini in realtà è un sistema a 18 aliquo… - BreauxGgg : @Flavr7 @AcrobatBlank @lameduck1960 @laetranger @CharmesBukowski @ayurbea @JKR_rld @VoceIddio @super_caz… -