Ischia: controlli dei Nas negli stabilimenti termali, sei su sette non conformi (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – stabilimenti termali di Ischia nel mirino dei controlli igienico-sanitari effettuati dai carabinieri del Nas. In particolare le ispezioni hanno riguardato sette strutture, sei delle quali sono risultate non conformi. I militari del Nucleo Anti-Sofisticazione hanno in particolare interdetto la balneazione all’interno di una vasca annessa ad uno stabilimento termale di un hotel poiché, a seguito di campionamento delle acque, le stesse sono risultate positive per contaminazione chimica. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo alimenti e bevande per mancata rintracciabilità alimentare ed elevate in totale sanzioni amministrative per 6.000 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –dinel mirino deiigienico-sanitari effettuati dai carabinieri del Nas. In particolare le ispezioni hanno riguardatostrutture, sei delle quali sono risultate non. I militari del Nucleo Anti-Sofisticazione hanno in particolare interdetto la balneazione all’interno di una vasca annessa ad uno stabilimento termale di un hotel poiché, a seguito di campionamento delle acque, le stesse sono risultate positive per contaminazione chimica. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo alimenti e bevande per mancata rintracciabilità alimentare ed elevate in totale sanzioni amministrative per 6.000 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

andrea_falivene : RT @cronachecampane: Ischia, controlli in 7 strutture termali: 6 non conformi #controlli #ischia #strutturetermali - cronachecampane : Ischia, controlli in 7 strutture termali: 6 non conformi #controlli #ischia #strutturetermali - gadmeischia : I Carabinieri del NAS di Napoli hanno effettuato sull’Isola d’Ischia (NA), una serie di ispezioni igienico sanitari… - Mariaro87802641 : RT @teleischia: ESTATE AD ISCHIA. URRARO: “BENE I CONTROLLI, TROPPI AFFITTI IN NERO” (SERVIZIO TV) - Mariaro87802641 : RT @Mariaro87802641: @NotizieFrance #Verdi #Ischia #Urraro #Borrelli ESTATE AD ISCHIA. URRARO: -BENE I CONTROLLI, TROPPI AFFITTI IN NERO- (… -