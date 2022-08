Franco Castiello M5S | “Strade | internet e incentivi per giovani del nostro Cilento”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 12 agosto 2022) di Arturo Calabrese Eletto senatore nel 2018 con il Movimento 5 Stelle e da sempre attivo nel panorama culturale del Meridione, Francescochiude il primo mandato da parlamentare. È rimasto fedele a Giuseppe Conte dopo le scissioni e continuerà a sostenere il partito. In questi giorni è già impegnato in campagna elettorale per le cosiddette “parlamentarie” e cioè delle primarie interne al Movimento con le quali si decidono i nomi dei candidati.Senatore, come sta il Movimento 5 Stelle e come si presenta alle elezioni? “Gode di una buona salute. I sondaggi lo danno in crescita grazie a Giuseppe Conte, figura di alto profilo istituzionale. Chi è rimasto non ha ceduto alle lusinghe dell’interesse opportunistico. Il vincolo del terzo mandato doveva essere rispettato e in molti non lo hanno accettato. Le scissioni, però, ci hanno permesso di eliminare alcune scorie ...