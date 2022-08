Elezioni: Fontana, 'non mi candido alle politiche, resto al mio posto in Regione' (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Il presidente lombardo Attilio Fontana fa il punto sul lavoro in vista delle prossime Elezioni, chiarisce di non essere interessato a candidarsi alle politiche e ribadisce di voler correre alle prossime amministrative per riconfermarsi alla guida della Regione. E affida il suo pensiero pubblicando un post su Facebook: "Mancano sette mesi alle Elezioni regionali in Lombardia alle quali mi candido per l'intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura". "Attenzione alle persone e investimenti per i giovani; sostegno alle imprese e al lavoro; infrastrutture per un territorio che merita parità di condizioni competitive in ogni provincia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Il presidente lombardo Attiliofa il punto sul lavoro in vista delle prossime, chiarisce di non essere interessato a candidarsie ribadisce di voler correreprossime amministrative per riconfermarsi alla guida della. E affida il suo pensiero pubblicando un post su Facebook: "Mancano sette mesiregionali in Lombardiaquali miper l'intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura". "Attenzionepersone e investimenti per i giovani; sostegnoimprese e al lavoro; infrastrutture per un territorio che merita parità di condizioni competitive in ogni provincia ...

